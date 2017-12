Deel dit artikel:











Handbalsters verliezen halve finale op WK van Noorwegen Archieffoto (ANP)

DEN HAAG - De Nederlandse handbalsters zijn er weer niet in geslaagd ‘angstgegner’ Noorwegen te verslaan. Oranje boog vrijdag heel diep voor de titelverdediger in de halve finales van het wereldkampioenschap in Duitsland. Het vrouwenteam van bondscoach Helle Thomsen verloor in de Hamburg Arena met 32-23.

Vanaf het beginsignaal was het krachtsverschil groot. Noorwegen walste over Nederland heen en stond bij rust al met 17-10 voor. In de tweede helft hoopte Oranje op vechtlust in de wedstrijd terug te komen, maar de Scandinavische ploeg verslapte niet en liep gecontroleerd verder uit. De strijd om brons rest nu voor Nederland. Tegenstander is de verliezer van de andere halve finale, die vrijdagavond gaat tussen Frankrijk en Zweden.