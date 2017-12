Geen burenruzies om vuurwerkvrije zone: We spreken mensen aan die vuurwerk afsteken

DEN HAAG - In de Haagse wijk Marlot gaan ze het doen: bewoners die met elkaar afspreken dat hun straat vuurwerkvrij blijft tijdens de jaarwisseling. Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad betwijfelt of de proef gaat werken omdat bewoners zelf alles in de gaten moeten houden en de politie niet zal handhaven. Maar bewoners zien het experiment met vertrouwen tegemoet.

In Marlot gaat het om drie straten waar bewoners met elkaar hebben afgesproken dat ze geen vuurwerk af zullen steken. Ze zijn ingegaan op een proef van de gemeente Den Haag. Die start dit jaar voor het eerst met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Ze komen naast de verplichte vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen en stadsboerderijen.

'We krijgen elk jaar klachten over vuurwerk', vertelt Wouter Metz, initiatiefnemer van de vuurwerkvrije zone in Marlot. 'Tot dit jaar konden we daar niets tegen doen maar dit jaar geeft de gemeente Den Haag ons de mogelijkheid om onze straat vuurwerkvrij te houden. We doen graag mee met dat experiment.'



Wijkvertegenwoordigers

Metz is langs verschillende wijkvertegenwoordigers langsgegaan om over het initiatief te praten. 'Een aantal bewoners is positief en daar hebben we de vuurwerkvrije zone ingevoerd. Sommige bewoners willen dit niet en daar doen we het dus ook niet.'

De PvdA in de Haagse gemeenteraad vreest voor het succes van de vuurwerkvrije zones omdat de bewoners zelf in de gaten moeten houden of de afspraken wel worden nageleefd. 'Als een buurman toch besluit vuurwerk af te steken dan kan niemand daar tegen optreden', zei PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster donderdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering.



Knallende ruzie

De partij wil daarom dat vanaf volgend jaar de politie gaat handhaven bij de vrijwillige vuurwerkvrije zones. 'Anders komt er knallende ruzie', verwacht Balster. Maar burgemeester Krikke vindt dit voorbarig en wil dat eerst wordt afgewacht hoe het experiment verloopt. Krikke: 'Maar ik heb er vertrouwen in dat bewoners goed in staat zijn om hun eigen afspraken na te komen.' En daar sloot een meerderheid van de gemeenteraad zich bij aan. De PvdA-motie voor handhaving van de politie werd verworpen.

Wouter Metz kijkt uit naar het verloop van de proef. 'Het is een experiment en ik ben net zo benieuwd als iedereen hoe het gaat lopen. We zullen zien.' Hij maakt zich op voorhand geen zorgen over de handhaving. Metz: 'De politie gaat niet handhaven maar wij zullen als bewoners ook niet actief optreden', zegt hij. 'Wel zal ik er wat van zeggen als mensen toch vuurwerk afsteken. Maar meer dan er wat van zeggen kan ik niet en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het is een vrijwillige afspraak en zo gaan we er ook mee om.'



Feestelijke avond

En zijn er al burenruzies ontstaan? 'Nee', lacht Metz. 'Oud en nieuw is een feestelijke avond en voor de een hoort daar vuurwerk bij en voor de andere expliciet niet. Maar voor iedereen is ruimte.'