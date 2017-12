Foute kersttrui aantrekken voor het goede doel

DEN HAAG - Misschien wist je het nog niet, maar op 15 december is het Foute Kersttruiendag. Opnieuw zo'n feestdag die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. De hulporganisatie Save The Children grijpt dit relatief nieuwe fenomeen aan om vlak voor de feestdagen acties op te zetten voor het goede doel. Hogeschool In Holland in Den Haag deed ook mee.

Helaas wilde het weer niet echt meewerken. Daardoor kwam het gratis Outdoor Christmas Event van de Haagse studenten, onder het motto Make The World Better With A Sweater, moeizaam op gang. Maar toen eenmaal de regen vrijdag aan het begin van de middag stopte, waren er toch nog enkele tientallen foute kersttruien te bewonderen.

Maar wat maakt een foute kersttrui nou een typisch foute kersttrui. We vroegen het aan Francien van Leeuwen, die in haar vrije tijd graag truien breit: 'Rood, groen, kitsch-afbeelding, de eland, sterretjes, de baard van de kerstman moet er op. In alles fout: fout en kitsch. Dat is de foute kersttrui.'



Tentenkampen

In totaal hebben duizenden vrijwilligers in heel Nederland zich vrijdag ingezet voor Save The Children. De opbrengst gaat naar kinderen in landen als Irak en Syrië. Die zitten, nu de winter aanbreekt, in tentenkampen letterlijk in de kou. Met het geld worden dekens, kleding, kacheltjes en brandstof aangeschaft.

Hoeveel de Foute Kersttruiendag dit jaar heeft opgebracht is nog niet duidelijk, want de actie loopt nog tot 26 december. Maar de organisatie kan nu al vertellen dat het aanzienlijk meer zal zijn dan de opbrengst van de eerste editie in 2016. Toen werd er zo'n 35.000 euro opgehaald.