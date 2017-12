Neergeschoten man op Schiphol komt uit Den Haag

DEN HAAG - De man die vrijdag werd neergeschoten op Schiphol, was een verwarde man uit Den Haag. De 29-jarige man is een bekende van de marechaussee. Hij was eerder gewelddadig op Schiphol.

Er wordt vooralsnog geen rekening gehouden met een terroristisch motief, aldus de Koninklijke Marechaussee. Onderzoek moet uitwijzen wat dan wel het motief was.

De man liep dreigend met een mes het bureau van de marechaussee op Schiphol Plaza binnen. Daar was één bezoeker aanwezig, die meteen in veiligheid werd gebracht, en een onbekend aantal mensen van de marechaussee.



Schiphol Plaza ontruimd

De dreiger werd in zijn been geschoten en daarna naar het VUmc gebracht. Daar wordt hij behandeld. De marechaussee kan nog niets zeggen over de aard van zijn verwondingen.

Vanwege het incident was Schiphol Plaza korte tijd ontruimd, de marechaussee wilde zeker weten dat er geen medeplichtige was. De plek van het incident is afgesloten, maar reizigers kunnen volgens de marechaussee gewoon naar trein, auto of vliegtuig lopen.