'Mitch Henriquez overleed niet aan acuut stress-syndroom'

DEN HAAG - Mitch Henriquez, de Arubaan die eind juni 2015 overleed na zijn arrestatie in het Zuiderpark in Den Haag, stierf niet aan een acuut stress-syndroom. Dat zeggen verschillende medici, zaterdag tegen het radioprogramma Argos. Sterker nog: het syndroom bestaat helemaal niet, aldus de medici. 'Je kunt niet overlijden aan iets dat niet bestaat', aldus een van hen.

Deze conclusie komt een paar dagen voordat de rechter uitspraak doet tegen de twee agenten die terecht stonden voor betrokkenheid bij de dood van de 42-jarige Arubaan.

Aanvankelijk werd gedacht dat Henriquez overleed aan de gevolgen van de omstreden nekklem. Maar tijdens het proces was de patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de enige nog die de nekklem als doodsoorzaak zag. Volgens drie andere deskundigen overleed Henriquez aan de gevolgen van stress. Maar die conclusie klopt niet zeggen de vier medici nu.



Eis: geen straf

Omdat de deskundigen het niet eens werden was er voor het openbaar ministerie geen bewijs voor mishandeling met de dood tot gevolg maar alleen nog voor mishandeling.

De officier van justitie eiste vervolgens geen straf voor de agenten. Volgens het OM waren de twee al genoeg gestraft. De agenten werden in eerste instantie aangeklaagd voor doodslag, hiervoor vroeg het OM dan ook vrijspraak.



'Acute stress-syndroom bestaat niet'

Argos sprak met drie hoogleraren intensive care-geneeskunde en de cardioloog van het Haagse HagaZiekenhuis, Rémon Baak. Hij behandelde Henriquez op de intensive care na zijn aanhouding. Volgens Baak is Henriquez overleden omdat hij te weinig zuurstof kreeg door stress, dat zuurstoftekort ontstond door de nekklem bij zijn arrestatie, zegt Baak.

Ook de hoogleraren vegen de vloer aan met de conclusie dat het acute stress-syndroom wordt aangemerkt als doodsoorzaak. Volgens hen ontbreekt de essentiële informatie in het dossier om de precieze doodsoorzaak vast te stellen. Toch zijn zij er zeker van dat het acute stress-syndroom niet de doodsoorzaak is, simpelweg omdat het niet bestaat. Volgens hen is stress bij overlijdensgevallen 'hooguit een bijkomend verschijnsel, maar nooit de hoofdoorzaak'. Een van de rapporten waaruit dat zou blijken, is zelfs niet in het dossier opgenomen, ontdekte Argos.



'Merkwaardige diagnose'

Een andere hoogleraar noemt het acuut stress-syndroom een 'merkwaardige diagnose'. Hij bekeek het dossier en kwam tot de conclusie dat de meest voor de hand liggende conclusie is weggestreept.

'Je legt iemand een nekklem aan, gaat bovenop zijn borstkas zitten, drukt z'n buik op de grond en achteraf heeft die persoon allemaal bloeduitstortingen en breuken in het kraakbeen van de hals, en dat alles leidt tot de exotische diagnose van acuut stress-syndroom. Dat is een heel merkwaardige gedachtegang.'



Night at the Park

Mitch Henriquez stierf op 28 juni 2015, een dag na zijn arrestatie op muziekfestival Night at the Park in Den Haag. Agenten wilden Henriquez aanhouden omdat hij meerdere malen had geroepen dat hij een wapen had. Er waren vijf agenten nodig om Henriquez in bedwang te houden. Daarbij werd hij in zijn gezicht geslagen en bespoten met pepperspray.

LEES OOK: Nabestaanden Mitch Henriquez lopen mee met demonstratie tegen politiegeweld