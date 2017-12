Glühwein, foute kersttruien en duizenden lichtjes op Royal Christmas Fair in Den Haag

Op kerstmarkt staan zo'n honderd kraampjes met kerstproducten zoals kersttruien en -versiering. Ook zijn er verschillende eettentjes met winterse hapjes en drankjes.

Dit jaar is er voor het eerst een Kinder Kerstmarkt, ter hoogte van Escher in het Paleis. Ook is er een Wintertuin gemaakt waar bezoekers even kunnen zitten bij een houtvuur. 's Avonds zijn er tijdens 'Wintertijd' verschillende optredens met muziek, dans en toneel.



Foto: Richard Mulder

