Leidse Rogier benaderd voor eigen trouwprogramma Leidse Rogier over Gordon (Foto: UnityFM)

LEIDEN - Kroegbaas Rogier uit Leiden is door verschillende partijen benaderd voor een trouwprogramma. Dat zegt hij in het RTL-programma RTL Late Night. Gorden en Rogier zitten daar vrijdagavond om te praten over het programma 'Gordon gaat trouwen'. Rogier haalde de finale, samen met de Italiaanse Manuel, maar Gordon besloot uiteindelijk niet te trouwen omdat hij niet verliefd was.

Rogier was vanaf het begin van het programma al publiekslieveling. Hij werd 'bedolven onder de liefdesbrieven en huwelijksaanzoeken'. De horeca-ondernemer weet nog niet of hij een programma wil waarin ze op zoek gaan naar een nieuwe huwelijkskandidaat. 'Daar moet ik even over nadenken', zegt hij bij RTL. Dat Gordon uiteindelijk niet het ja-woord gaf aan Rogier vindt de Leidenaar niet erg. Hij is blij dat Gordon zo eerlijk was. 'Ik had ook wel mijn twijfels', zegt Rogier. De twee hebben nog dagelijks contact. 'Ik heb er sowieso een heel leuke vriendschap aan over gehouden.'