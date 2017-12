Deel dit artikel:











Paal met zonnepaneel sneuvelt bij botsing Foto Regio 15

DEN HAAG - Op de Noordweg in Den Haag is een auto tegen een verkeerspaal met zonnepanelen gebotst. Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur.

Door de aanrijding viel de paal dwars over de weg. De gewonde bestuurder was zelf uit de auto gekomen, meldt Regio 15. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Noordweg was enige tijd afgesloten in beide richtingen in verband met onderzoek naar de aanrijding.