N231 dicht door ongelukken door gladheid

Op de N231 kwamen drie vrachtwagens in de problemen. Een vrachtwagen reed een sloot. Een tweede wagen - met zandcement - kwam op zijn kant terecht. Een derde vrachtwagen slipte en kwam in de berm tot stilstand.Tekst loopt door na Tweet.

Veel valpartijen en blikschade

Rond 07.30 uur gleed op de Ziendeweg - in de buurt van Aarlanderveen - een personenauto door in een sloot. De bestuurder raakte niet gewond en is veilig uit de auto gekomen.

De wijkagent in Nootdorp waarschuwt op Twitter ook voor gladheid. 'Er zijn al veel valpartijen en blikschade. Vooral de fietsbruggetjes zijn erg glad', aldus de wijkagent.