Demonstratie nabestaanden Mitch Henriquez tegen politiegeweld

DEN HAAG - Circa honderd nabestaanden en sympathisanten van Mitch Henriquez demonstreerden zaterdagmiddag in Den Haag tegen het politiegeweld, als gevolg waarvan de Arubaan in 2015 zou zijn overleden.

De stoet met betogers, die spandoeken met opschriften als 'Stop Politiegeweld' met zich meedroegen, werd gevolgd door tientallen politiemensen te paard, op motoren en in ME-busjes. Voorafgaande aan de betoging riep de zus van Henriquez nadrukkelijk op tot een vreedzame demonstatie.







De deelnemers wandelden van de Koekamp voor Den Haag CS naar het Vredespaleis en weer terug. Onderweg legden ze een krans bij het hoofdbureau van politie ter nagedachtenis aan slachtoffers van politiegeweld. Tekst loopt door na Tweet



Onduidelijkheid over doodsoorzaak

Komende donderdag doet de rechter uitspraak tegen de agenten. De officier van justitie eiste geen straf tegen hen, al vindt het OM dat de twee wel schuldig zijn aan mishandeling.

In eerste instantie werden de twee vervolgd voor doodslag. Maar omdat niet vast is komen te staan waaraan Henriquez nu precies aan overleden is, kon het OM het geweld van de agenten ook niet koppelen aan de dood van Henriquez.

Tijdens het proces konden deskundigen het ook niet eens worden over de doodsoorzaak van de Arubaan, een dag na zijn arrestatie in juni 2015 na muziekfestival Night at the Park in het Zuiderpark in Den Haag. Volgens de patholoog van het NFI overleed Henriquez aan de gevolgen de nekklem. Anderen verklaarden dat hij overleed aan het acute stress-syndroom.



Stress uitgesloten

Vrijdag maakte het radioprogramma Argos bekend dat zij met verschillende deskundigen hadden gesproken, die zeiden dat het uitgesloten is dat Henrquez overleed aan de gevolgen stress. Ook het onderzoeksbureau Independent Forensic Services kwam tot deze conclusie.

Voor de familie maakt het weinig uit, De neef van Henriquez, Alex Dijkhoff, zei dat hij denkt dat de uitspraken van de deskundigen weinig zullen veranderen aan de uitspraak van komende donderdag. 'Het werkt tegen de agenten, en alles wat tegen de agenten werkt hebben ze achter gehouden.'