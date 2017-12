Deel dit artikel:











Vuurwerkoverlast melden via Facebook Archief

REGIO - Om het melden van vuurwerkoverlast makkelijk te maken, kan je in onze regio de laatste drie dagen van het jaar de politie via Facebook een klacht sturen. Afgelopen jaarwisseling konden inwoners van de Haagse wijk Loosduinen al vuurwerkoverlast via Twitter melden. Deze proef heeft tot zes aanhoudingen geleid, schreef toenmalig burgemeesterJozias van Aartsen in januari in een brief aan de gemeenteraad.

Vrijdag 29 december en zaterdag 30 december kan je tussen 10.00 en 22.00 uur overlast van knallers via een persoonlijk bericht aan de politie doorgeven. Oudejaarsdag kan er tussen 10.00 en 18.00 uur vuurwerkoverlast gemeld worden. Daarna mag er geknald worden tot twee uur na middernacht. Politieman Ramesh Bipat legt uit: 'Dit jaar zijn alle social mediateams van de eenheid klaar voor het ontvangen van meldingen via Facebook. We verzamelen de informatie en kijken of er onmiddellijk actie nodig is. In sommige gevallen kijken we waar de meeste overlast gemeld wordt en zullen we daar gerichter gaan surveilleren. Naast Facebook kan vuurwerkoverlast ook altijd gemeld worden via 0900-8844. Worden er door vuurwerk zaken vernield? Bel dan altijd 112.'

Basisteam zoeken De vuurwerkoverlast moet aan de wijkteams gemeld worden. Je kan je basisteam hier zoeken. Daarna moet je op het icoontje van Facebook klikken om direct op de goede Facebookpagina te komen.