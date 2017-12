Deel dit artikel:











Femke Heemskerk als snelste door naar finale EK kortebaan Femke Heemskerk. (Foto: Orange Pictures)

ROELOFARENDSVEEN - Femke Heemskerk heeft zich bij de EK kortebaan in Kopenhagen als snelste geplaatst voor de finale op de 200 meter vrije slag. De dertigjarige zwemster tikte in haar serie aan in een tijd van 1.54,09. Daar kon niemand in de vijf manches aan tippen. De finale is later op zaterdag.

Heemskerk eindigde vrijdag op de 100 meter vrije slag, gewonnen door Ranomi Kromowidjojo, als vijfde. De twee Nederlandse zwemtoppers zorgden vrijdag met Tamara van Vliet en Valerie van Roon tevens voor een wereldrecord in de finale van de 4x50 meter vrije slag. Kromowidjojo plaatste zich zaterdag op de 100 meter vlinder als vijfde voor de halve finales. Elinore de Jong ging als derde door. Met een tijd van 56,99 zwom ze een dik persoonlijk record. Op de 50 meter rugslag kwalificeerde Kira Toussaint zich met de tweede tijd (26,49) voor de halve finales. Maaike de Waard plaatste zich met de vierde tijd (26,72). LEES OOK: Kamminga grijpt naast medaille op EK kortebaan