Honderd kerstmannen surfen op Scheveningen

De kerstmannen gaan het koude water in (Foto: Boyan Ephraim)

DEN HAAG - Meer dan honderd kerstmannen hebben zaterdagmiddag een duik genomen in de Noordzee. Op het strand van Scheveningen sprongen ze het ijskoude water in met een surfplank.

Het is voor het eerst dat het evenement Surfin' Santas in Nederland wordt gehouden. Het komt overwaaien uit Amerika. Daar is het al langer een hit.

Meedoen was gratis, maar er werden wel twee voorwaarden gesteld aan de deelname. Deelnemers moeten kunnen surfen en bereid zijn een kerstmannenpak aan te trekken.