Rijnsburgse Boys stijgt naar tweede plaats na winst op Achilles '29 Rijnsburgse Boys-speler Wesley Goeman (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Als er een ploeg is die met een heerlijk gevoel de winterstop in is gegaan, dan is het, naast Katwijk, Rijnsburgse Boys wel. Zaterdagavond zag coach Pieter Mulders zijn ploeg voor de zesde keer op rij winnen én naar de tweede plaats in de tweede divisie stijgen. Achilles '29 werd met 1-2 verslagen.

Rijnsburg kwam na een klein half uur spelen eerst nog op achterstand, maar voor rust werd de schade alweer hersteld. Wesley Goeman, vrijetrappenspecialist, schoot een vrije trap binnen. Joel Tillema tekende voor de winnende goal. Door de overwinning staat Rijnsburgse Boys nu op de tweede plaats in de tweede divisie. Koploper Katwijk heeft acht punten meer.

Scoreverloop Achilles '29 - Rijnsburgse Boys 1-2 (1-2): 1-0 Omar, 1-1 Goeman, 1-2 Tillema

