Deel dit artikel:











Excelsior Maassluis en VVSB komen niet tot scoren Foto: Orange Pictures

NOORDWIJKERHOUT - Het tweededivisieduel tussen Excelsior Maassluis en VVSB is zaterdagmiddag geëindigd in een bloedeloos gelijkspel. De thuisploeg kreeg in de tweede helft de nodige kansen, maar VVSB-doelman Ruben Valk en de lat hielden de Maassluizenaren op de nul.

Met het punt kon VVSB het meest tevreden zijn. De ploeg van interim-trainer Jack Honsbeek kon in de eerste helft aanvallend nog wel wat brengen, maar na de rust lukte dat niet meer. Excelsior Maassluis stichtte wel veel gevaar, maar slaagde er niet in de kansen te verzilveren. Voor Excelsior Maassluis zit de eerste seizoenshelft er nu op. VVSB komt aanstaande donderdag nog in actie tegen Roda JC voor het KNVB Bekertoernooi. Scoreverloop Excelsior Maassluis - VVSB 0-0 (0-0)