FC Lisse na rust ten onder tegen IJsselmeervogels Foto: Orange Pictures

LISSE - FC Lisse heeft de eerste seizoenshelft in mineur afgesloten. De ploeg van trainer Robbert de Ruiter verdedigde zaterdag tegen IJsselmeervogels in de rust nog een 1-0 voorsprong, maar in de tweede helft ging het mis. De bezoekers bogen de achterstand om en namen de driepunter mee naar Spakenburg: 1-3.

Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong via Lars Rauws. De Lissese speler werkte een rebound van een penalty binnen, nadat Rowdy van der Putten vanaf elf meter de bal tegen de keeper aan schoot. In het tweede bedrijf draaiden de Vogels alles om. Dylan Chiazor schoot de bezoekers uit al vlug langszij, waarna Christiaan van Hussen en Mike van de Laar in het laatste kwartier voor de andere twee goals voor IJsselmeervogels tekenden. Scoreverloop FC Lisse - IJsselmeervogels 1-3 (1-0): 1-0 Rauws, 1-1 Chiazor, 1-2 Van Hussen, 1-3 Van de Laar