Opstelling ADO: Beugelsdijk mag beginnen tegen PSV Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk is terug in het basiselftal van ADO Den Haag. De verdediger vervangt Donny Gorter, die naar de reservebank wordt verwezen. Dat houdt in dat Danny Bakker weer opschuift naar het middenveld.



Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Beugelsdijk, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Hooi Mis niks van PSV - ADO Den Haag:

De wedstrijd tussen PSV en ADO Den Haag is live te volgen op 89.3 FM Radio West. Vanaf 19.40 uur mis je geen balomwenteling van het Haagse bezoek aan de koploper.