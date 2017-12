Deel dit artikel:











Opnieuw teleurstellend resultaat voor bobsleeër Van der Zijde Foto: ANP

WADDINXVEEN - Bobsleeër Ivo de Bruin en zijn remmer Bror van der Zijde uit Waddinxveen zijn bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Igls, die tevens telt als EK, als 26e en laatste geëindigd in de eerste run. Door dat resultaat mocht het duo niet meer van start in de tweede run.

De zege ging naar de Duitser Francesco Friedrich die de Canadese bobs van Justin Kripps en Nick Poloniato voorbleef. In de Europese titelstrijd pakte de Zwitser Clemens Bracher (vierde) en de Duitser Johannes Lochner (vijfde) respectievelijk zilver en brons. Het Nederlandse duo jaagt nog op een ticket voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, maar kan nog niet echt imponeren. Vorige week presteerden De Bruin en Van der Zijde ook al teleurstellend bij de wereldbekerwedstrijden in Winterberg. Daar eindigden ze ook op de 26e plaats.

Viermansbob Zondag staat er nog een wedstrijd voor de viermansbob op de rol. Daar doen de twee Nederlanders ook aan mee.