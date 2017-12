Deel dit artikel:











Scooterrijder gewond na aanrijding met tram Foto: Regio15

DEN HAAG - Een scooterrijder is op de Rijswijkseweg in Den Haag tegen een tram aangereden. De scooterrijder raakte hierbij gewond. Het tramverkeer op de Rijswijkseweg was in beide richtingen enige tijd gestremd.

Het slachtoffer van de aanrijding is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Tramlijnen 1, 9, 12, 16 en 17 konden tijdelijk niet verder rijden door de aanrijding.