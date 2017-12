Deel dit artikel:











Zilver voor Femke Heemskerk op 200 meter vrije slag Femke Heemskerk - EK zwemmen 2014 2

ROELOFARENDSVEEN - Femke Heemskerk heeft zich bij de EK kortebaan in Kopenhagen tevreden moeten stellen met zilver op de 200 meter vrije slag. De zwemster uit Roelofarendsveen tikte in de finale aan in 1.53,41 en moest de Franse zwemster Charlotte Bonnet voor laten. Die won goud in 1.52,19. Het brons was voor de Russin Veronika Androesenko.

Heemskerk eindigde vrijdag op de 100 meter vrije slag, gewonnen door Ranomi Kromowidjojo, als vijfde en pakte daarna goud met de estafette op de 4x50 meter vrije slag. LEES OOK: Femke Heemskerk als snelste door naar finale EK kortebaan