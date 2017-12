Rector Magnificus Karel Luyben verlaat TU Delft

DELFT - De TU Delft moet opzoek naar een nieuwe Rector Magnificus. Karel Luyben neemt per 1 januari afscheid van deze functie. Hij stond sinds 2010 aan het roer van de universiteit.

Luyben vertelt in een interview met universiteitsmagazine Delta dat hij het werk de afgelopen zeven jaar 'met veel plezier heeft gedaan'. Volgens de Rector is het echter tijd om het stokje over te dragen en wil hij de kennis die hij heeft opgedaan graag ergens anders toepassen.

Voordat Luyben Rector Magnificus werd van de TU Delft was hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de invoering van numerus fixus - een beperkt aantal studenten toelaten - waarmee hij zichzelf niet populair maakte onder de studenten.

