Zwemmen: Goud en wereldrecord voor Heemskerk met gemengde estafette Femke Heemskerk (boven) en Ranomi Kromowidjojo. (Foto: ANP)

ROELOFARENDSVEEN - De Nederlandse gemengde estafette heeft goud veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Nyls Korstanje, Kyle Stolk, Ranomi Kromowidjojo en de Roelofarendsveense Femke Heemskerk tikten aan in 1.28,39 en dat was een nieuw wereldrecord. Zilver was er voor Rusland en brons voor Italië.

Met Kromowidjojo als derde zwemster was Nederland opgerukt naar de tweede plek. Heemskerk mocht het vervolgens afmaken en deed dat met verve in een nieuwe mondiale toptijd. Het oude wereldrecord stond sinds 2014 met 1.28,57 op naam van de Verenigde Staten. Voor 'Kromo' is het alweer de vijfde gouden medaille dit EK. Ze veroverde twee keer individueel goud en nu drie keer op de estafette. 'Kromo' komt zondag nog in actie op de 50 meter vrije slag en plaatste zich zaterdag samen met Elinore de Jong voor de 100 meter vlinderslag.

Zilver en goud Heemskerk had eerder op de avond al zilver gepakt op de 200 meter vrije slag en won vrijdag eveneens goud op de 4x50 meter vrije slag. De 30-jarige zwemster had zich als snelste geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag, maar daarin was de Franse zwemster Charlotte Bonnet ruim een seconde sneller.

Maaike de Waard veroverde haar tweede bronzen medaille op dit EK. Ze zwom achter winnares Katinka Hosszú de derde tijd op de 50 meter rugslag. Voor de Hongaarse was het alweer de zesde gouden medaille. Arno Kamminga uit Katwijk kwam op de 100 meter schoolslag niet verder dan de zesde plaats. Hij tikte na een matige start aan in 57,03 en dat was ruim langzamer dan de Britse winnaar Adam Peaty (55,94).

