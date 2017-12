Van der Zijde niet naar Olympische Spelen in tweemansbob

WADDINXVEEN - Bror van der Zijde ontbreekt in februari in de tweemansbob op de Olympische Spelen. De renner uit Waddinxveen werd zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Igls samen met piloot Ivo de Bruin gediskwalificeerd. De bob voldoet niet aan de voorwaarden van de internationale bond IBSF.

De Bruin en Van der Zijde eindigden als 26ste en laatste in de eerste run. Door dat resultaat mocht het duo niet meer van start in de tweede run. 'We hebben innovaties aan de vooras. Die hadden we ook in Winterberg. De IBSF keurt onze bob nu ineens af, maar kan niet aangeven wat er dan wel binnen de regels mag', aldus De Bruin, die zich nu concentreet op de viermansbob. 'Morgen staat die wedstrijd op het programma en we hebben daar ook een hogere positie in de tussenstand van de World Cup. In de afgelopen week hebben we ook meer met de viermansslee getraind. Dan moet het daarop maar gebeuren.'

De zege ging naar de Duitser Francesco Friedrich die de Canadese bobs van Justin Kripps en Nick Poloniato voorbleef. In de Europese titelstrijd pakte de Zwitser Clemens Bracher (vierde) en de Duitser Johannes Lochner (vijfde) respectievelijk zilver en brons.