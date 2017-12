Deel dit artikel:











Persoonlijke fouten nekken ADO Den Haag op bezoek bij koploper PSV Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Op bezoek bij koploper PSV heeft ADO Den Haag zaterdagavond een 3-0 nederlaag geleden. De basis voor de overwinning werd door de thuisploeg al in de eerste helft gelegd. Via twee goals van Luuk de Jong en een benutte penalty van Marco van Ginkel stond de eindstand in de pauze al op het scorebord.

Alle goals van PSV kwamen tot stand na persoonlijke fouten. Nick Kuipers was de meest ongelukkige man van het veld. Bij de debuterende verdediger, die maandenlang in de lappenmand zat met een liesblessure, ging er onbedoeld veel mis bij de tegendoelpunten. De Jong tikte de bal al in de vijfde minuut binnen na een voorzet van Santiago Arias. Voor zijn tweede treffer, slechts twee minuten later, hoefde hij minder moeite te doen.

Blessure Zwinkels De defensie van ADO Den Haag communiceerde niet goed. Toen Kuipers de bal uiteindelijk weg wilde trappen, schoot hij tegen de voet van De Jong aan. De bal verdween hard achter de kansloze doelman Robert Zwinkels, die zich kort voor de pauze met een pijnlijke pols moest laten vervangen door debutant Tim Coremans. Toen was het al 3-0. Van Ginkel benutte een strafschop. De tweede helft was minder spectaculair, en doelpunten bleven ook uit. ADO beëindigde de wedstrijd met tien man na rood voor Thomas Meissner. Scoreverloop PSV - ADO Den Haag 3-0 (3-0): 1-0 De Jong, 2-0 De Jong, 3-0 Van Ginkel (strafschop) PSV: Zoet; Arias, Isimat, Schwaab, Brenet; Van Ginkel, Hendrix, Ramselaar (76. Pereiro); Lozano (81. Mauro Junior), De Jong (76. Lammers), Bergwijn. ADO Den Haag: Zwinkels (43. Coremans); Ebuehi, Meissner, N. Kuipers, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen (82. Pinas), Hooi (64. Falkenburg). Gele kaarten: Meissner (2x), Becker, N. Kuipers, Zwinkels (ADO Den Haag), Arias (PSV) Rode kaart: Meissner (ADO Den Haag) Scheidsrechter: Kuipers Toeschouwers: 32.700 (Philips Stadion, Eindhoven)