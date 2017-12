ADO-keeper Robert Zwinkels loopt elleboogblessure op tegen PSV

DEN HAAG - Robert Zwinkels heeft in het duel tegen PSV een elleboogblessure opgelopen. De doelman van ADO Den Haag raakte geblesseerd bij een redding die hij vlak voor rust moest verrichtten.

Wat er precies aan de hand is, is op dit moment nog onduidelijk. Onderzoek moet na het weekend meer duidelijkheid gaan geven over de blessure.

Zwinkels werd in de wedstrijd tegen PSV vervangen door Tim Coremans. De 26-jarige doelman maakte met de invalbeurt zijn debuut voor ADO Den Haag.