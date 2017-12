Nachtmerrie voor ADO-verdediger Nick Kuipers: 'Had mijn debuut anders voorgesteld'

DEN HAAG - Maandenlang heeft hij moeten wachten op zijn officiële debuut, maar zaterdagavond was het eindelijk zover. Al is het er één geworden om gauw te vergeten. Nick Kuipers verloor met ADO Den Haag kansloos bij PSV (3-0) en was bij alle drie tegendoelpunten betrokken.

'Ik had het me heel anders voorgesteld', laat de 25-jarige Limburger weten aan Omroep West. 'Je weet dat zulke dingen kunnen gebeuren', vervolgt de centrumverdediger. 'Tuurlijk hoop je het niet, maar het hoort er allemaal bij. Het is klote, maar we moeten zorgen dat we hier sterker uitkomen.'

Door het geblesseerd afhaken van Tom Beugelsdijk in de warming-up moest Kuipers op het laatste moment opdraven. Een gebrek aan wedstrijdritme speelde hem hoogstwaarschijnlijk parten. 'Ik had een goede trainingsweek achter de rug, voelde me fit en het is mijn positie. Ik vind het fijn dat de trainer mij het vertrouwen heeft gegeven.'



Glimlach

Een andere debutant keek met een prettiger gevoel terug op zijn eerste optreden bij ADO. Tim Coremans mocht vlak voor de rust zijn opwachting maken als vervanger van de geblesseerd geraakte Robert Zwinkels. 'Die glimlach gaat er niet meer vanaf vandaag', bekent de Brabander.

