Brand op balkon bij woning Den Haag Balkonbrand aan de Slachthuisstraat in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op een balkon van een woning aan de Slachthuisstraat in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Politieagenten hebben een aantal mensen, onder wie een kind, in veiligheid gebracht, meldt nieuwssite Regio15. Drie mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Vanwege de ontruiming en de controle van meerdere woningen heeft de brandweer opgeschaald naar een middelbrand. De brand was vrij snel onder controle. Daarna zijn de woningen geventileerd en konden de huizen weer worden vrijgegeven. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.