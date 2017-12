Beschonken automobilist botst tegen BOB-bord op A13

DEN HAAG - Een automobilist die te veel alcohol had gedronken is in de nacht van zaterdag op zondag op de A13 tegen een reclamebord van BOB aangereden, meldt nieuwssite Regio15. De bestuurder raakte niet gewond.

De man reed rond 02.30 uur over de A13 in de richting van Den Haag, toen hij ter hoogte van de oprit bij Delft-Zuid van de weg raakte en tegen het BOB-bord aanreed. De auto raakte bij de aanrijding beschadigd. Van het BOB-bord is ook niet veel meer over.

De bestuurder is door medewerkers van de ambulance nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Uit een blaastest bleek dat de automobilist te veel alcohol had gedronken om te mogen rijden. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Afgesloten

Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. De rechterrijstrook is enige tijd afgesloten geweest vanwege het ongeval.