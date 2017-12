Ongelukken op de weg door gladheid

DEN HAAG - Op verschillende plekken in de regio zijn zondag ongelukken gebeurd door de gladheid. Voor zover bekend zijn er geen mensen ernstig gewond geraakt.

In Bodegraven gleed een auto een sloot in en op het Prins Clausplein in Den Haag ging een motorrijder onderuit. In het Wilhelminapark in Rijswijk raakte een ambulance van de weg. De auto kwam vast te zitten in het gras. Er gingen ook veel fietsers onderuit. Het was vooral oppassen geblazen op de kleinere wegen en bruggetjes.

In de regio Zuid-Holland gold zondagochtend code geel. Inmiddels is de waarschuwing ingetrokken. Voor de noordelijke provincies had het KNMI code oranje afgegeven.

Ongelukken

Zaterdagochtend gebeurden er in de regio ook al verschillende ongelukken vanwege de gladheid.