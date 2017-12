Basketbal: ZZ Leiden ontsnapt aan tweede nederlaag

LEIDEN - ZZ Leiden heeft zaterdagavond op het nippertje de tweede nederlaag van het seizoen kunnen voorkomen. De Leidse basketbalploeg speelde op bezoek bij Basketball Academie Limburg ver beneden haar niveau, maar pakte in de laatste seconden toch nog de winst: 73-76.

Leiden, koploper van de Dutch Basketball League, had het knap lastig bij de nummer voorlaatst van de competitie. Basketball Academie Limburg begon sterk aan de wedstrijd en ging met een 38-33 voorsprong de rust in.

In het derde kwart kwam Leiden wat beter uit de verf en wist het een gaatje te slaan, maar in het vierde en laatste kwart kwam Basketball Academie Limburg toch weer terug in de wedstrijd. De thuisploeg leek zelfs even langszij te komen, maar zover liet Leiden het niet komen. In de absolute slotfase werd de overwinning door Leiden alsnog over de streep getrokken, zij het heel nipt.