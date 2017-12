Deel dit artikel:











Zwemmen: Femke Heemskerk door op 50 meter vrije slag Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. (Foto: ANP)

ROELOFARENDSVEEN - Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk uit Roelofarendsveen hebben zich bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Kopenhagen zondagochtend geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. De zwemsters noteerden respectievelijk de derde en vijfde tijd en dat was voldoende om de halve finales van later zondag te bereiken.

Kromowidjojo tikte aan in 23,97 en dat was in haar serie één honderdste langzamer dan de Deense favoriete Pernille Blume. Heemskerk zette een tijd neer van 24,08 en moest alleen de Zweedse Sarah Sjöström in haar serie voor laten in 23,84. Tamara van Vliet (24,71) en Valerie van Roon (24,79) zwommen eveneens tijden waarmee ze zich hadden kunnen plaatsen, maar er mogen maar twee zwemsters per land naar de halve finales. LEES OOK: Goud en wereldrecord voor Heemskerk met gemengde estafette