Korfbal: Avanti hard onderuit bij de koploper, TOP en Fortuna in 'winning mood'

REGIO - De korfballers van Avanti wachten ook na speelronde 6 in de Korfbal League nog altijd op de eerste overwinning. De nummer laatst van de competitie was zaterdag niet opgewassen tegen PKC. De ongeslagen koploper zette Avanti met 41-22 opzij.

In Papendrecht werd de wedstrijd nooit een echte wedstrijd. Avanti kon PKC in de eerste helft nog redelijk bijhouden, maar na de rust was er geen houden meer aan en liep Avanti tegen alweer de zesde nederlaag van het seizoen aan.

Regio- en competitiegenoten TOP en Fortuna deden wel goede zaken. Voor eigen publiek was het Sassenheimse TOP, dat nog altijd de nummer twee is, met 26-22 te sterk voor middenmoter KCC/So Natural. Mick Snel was op schot en tekende voor tien doelpunten.



Winning mood

Het Delftse Fortuna boekte haar derde overwinning op rij en zit wat dat betreft in de 'winning mood'. Laagvlieger DVO werd met 26-21 verslagen. Het verschil kon Fortuna pas in de laatste vijf minuten maken, toen het uitliep van 21-19 naar uiteindelijk 26-21.