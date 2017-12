Derde divisie: makkie voor Westlandia, HBS boekt belangrijke zege

REGIO - Westlandia heeft de reeks van vier overwinningen op rij zondagmiddag een meer dan prima vervolg gegeven. De Naaldwijkse mannen van coach Edwin Grünholz hadden een makkie tegen Be Quick 1887. In het Groningse Haren won Westlandia met maar liefst 2-5.

Jedsel Markes was in de eerste helft met een loepzuivere hattrick de grote man aan de kant van Westlandia. Met zijn drie goals legde hij de basis voor de overwinning. Na rust tekenden Adnan Bajic en Ramon Ripson voor de andere twee Naaldwijkse treffers. Be Quick liet in de tweede helft ook van zich horen, maar met twee goals kon de Groningse gastheer Westlandia geen pijn doen.

Westlandia is met een prima gevoel de winterstop in gegaan. Hetzelfde kan ook gezegd worden van HBS, dat een belangrijke thuiszege boekte op OJC Rosmalen. Na iets meer dan een uur spelen schoot Santy Hulst de enige treffer van de middag binnen. Vanaf de penaltystip was hij trefzeker. Door de zege heeft HBS wat meer afstand genomen van de gevarenzone in de derde divisie zondag.

Verrassende derde

In het Overijsselse Haaksbergen pakte Quick op bezoek bij HSC '21 een punt. In de rust stond de eindstand al op het scorebord. Marc Boshoff zette Quick vlak voor de theepauze op voorsprong, maar nog geen minuut later schoot Bas ter Hogt de gelijkmaker alweer binnen. Ondanks de remise sluit ook Quick de eerste seizoenshelft met een goed gevoel af. De Haagse ploeg staat op een verrassende derde plaats.

0-1 Boshoff, 1-1 Ter Hogt

Scoreverloop Be Quick 1887 - Westlandia 2-5 (0-3): 0-1 Markes, 0-2 Markes, 0-3 Markes, 0-4 Bajic, 1-4 Nieboer, 1-5 Ripson, 2-5 Bentum

Scoreverloop HBS - OJC Rosmalen 1-0 (0-0): 1-0 Hulst (strafschop)