Postbode krijgt knietje van overvaller

DEN HAAG - Een Haagse postbode is zaterdagmiddag met geweld beroofd van een poststuk. De overval vond plaats op de Sportlaan in Den Haag.

De postbode werd eerst aangesproken door de overvaller, en kreeg vervolgens een knietje van de man. Toen de postbode viel ging de overvaller er met het poststuk vandoor.

De politie is op zoek naar getuigen van de overval. Mogelijk heeft de dader zich al voor de overval opgehouden in de omgeving van de Sportlaan. De dader heeft een negroïde uiterlijk, is tussen de 20 en 25 jaar, ongeveer 1.80 lang en heeft een tenger postuur. Hij was gekleed in een zwarte parka met capuchon, had een blauwe spijkerbroek aan en droeg waarschijnlijk witte sportschoenen.