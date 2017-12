Deel dit artikel:











Kerstmannen zitten elkaar op de hielen bij Santa Run Delft Kerstmannen rennen in Delft (Foto: Regio15)

DELFT - Een primeur voor Delft. Voor het eerst was de stad onderdeel van een Santa Run. Drie keer eerder renden er al Kerstmannen en -vrouwen door de dorpskern van Pijnacker; dit jaar was ook de binnenstad van Delft in het parcours opgenomen.

Door de stad renden niet alleen honderden kerstmannen. Bij de Santa Run horen ook allerlei podia, muziek, hapjes en drankjes. Iedereen mocht eraan meedoen. 'Er mag gewandeld worden of flink doorgestapt. Achter de kinderwagen of buggy is eveneens prima. En als je handig bent in je rolstoel mag dat ook, maar je kunt je ook laten duwen. Kortom, verzin het maar', zegt Hans van Luipen van de Rotary Delft, door wie het initiatief is opgezet. Goede doelen

De Santa Run is een initiatief van diverse afdelingen van de Rotary Club en is opgezet om goede doelen te ondersteunen.