Handbalsters pakken brons na zenuwslopende wedstrijd

REGIO - De Nederlandse handbalsters hebben voor de tweede opeenvolgende keer een medaille behaald op een wereldkampioenschap. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen kreeg in Duitsland brons als beloning voor de zege op Zweden in de troostfinale. Oranje won in Hamburg na een zenuwslopende wedstrijd met 24-21.

Op het WK van twee jaar geleden veroverde Oranje een historische zilveren medaille. Grootmacht Noorwegen was toen te sterk in de finale. Datzelfde Noorwegen zette Nederland ook de voet dwars in de halve finales van de mondiale eindronde in Duitsland, waardoor de kans op goud was verkeken. Oranje sleepte er alsnog brons uit. LEES OOK: Danick Snelder speelt jubileuminterland op WK handbal