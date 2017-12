Deel dit artikel:











Tennisser Robin Haase voor derde keer Nederlands kampioen Robin Haase op het NK tennis (foto: ANP)

DEN HAAG - Robin Haase heeft zich voor de derde keer in zijn loopbaan verzekerd van de nationale tennistitel. De als eerste geplaatste Hagenaar versloeg zondag in de finale in Topsportcentum Rotterdam Jasper Smit in twee sets: 6-2 6-3. Eerder won Haase het toernooi in 2014 en 2015. Vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Botic van de Zandschulp.



De partij tussen Haase en de De partij tussen Haase en de 37-jarige Smit duurde nog geen uur. Smit won de Nederlandse titel vijf maal. Voor het laatst deed hij dat in 2011. Eerder op zondag ging de titel bij de vrouwen naar Chayenne Ewijk. De 29-jarige speelster zette de zeventienjarige Dainah Cameron met 7-6 (5) 6-1 aan de kant.