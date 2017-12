Feestje voor Lage Zijde na periode van verpaupering

ALPHEN AAN DEN RIJN - Jarenlang lag de 'Lage Zijde' in Alphen aan den Rijn er verpauperd bij. Maar het gebied aan de oostkant van de Oude Rijn, is zich uit de as aan het herrijzen. Met nieuwbouw en renovatie moet de Lage Zijde een bruisend winkel- en woongebied worden. Nu een groot deel van opknapbeurt achter de rug is, werd er dit weekend voor het eerst een feestje gehouden, met een Kerstevent.

Op het Thorbeckeplein in Alphen staan zondag kraampjes met soep, warme chocolademelk en kerstartikelen. Vanaf een podium zingt een koor kerstliedjes en een levende kerststal ontbreekt ook niet. Hoe anders was het beeld een paar jaar geleden toen hetzelfde plein er stil en verlaten bij lag.

De afgelopen jaren is er op en rond het Thorbeckeplein flink gebouwd en gerenoveerd. Zo staan er rond het plein nu spiksplinternieuwe appartementen en woningen Ook zijn er nieuwe horecaondernemingen gekomen, onder meer in het monumentale pand van het Nutsgebouw, en is er haventje gekomen.



Alphenaren blij met de nieuwe Lage Zijde

De Alphenaren zijn blij met de grootschalige opknapbeurt. 'Vroeger was het hier verlaten en troosteloos, nu zie je dat er hier weer publiek loopt', zegt een voorbijganger. Een ander andere voorbijganger vult aan: 'Het is fantastisch geworden met deze nieuwbouw. En dan met al deze gezelligheid op het plein. Dat zet Alphen hopelijk weer op de kaart.'

Toch klinkt er hier en daar ook nog wel een kritisch geluid. Zo zien sommige ondernemers ook nog de naweeën van alle werkzaamheden in het gebied. Horecaondernemer Martijn Hagenbeek: 'De verhuiswagens staan steeds rijen dik voor mijn deur en aan de overkant is het ook nog één grote bouwput met allemaal steigers. Dat doet even een beetje pijn maar je weet

uiteindelijk dat het allemaal beter wordt.'



'Het gaat de goede kant op'

Ook wethouder Gerard van As vindt dat de overlast een probleem van tijdelijke aard is. Van As: 'het gaat de goede kant op, ik ben daar enorm over tevreden over maar er moet in de binnenstad ook nog veel gebeuren. We zijn hier nog wel even bezig.'

