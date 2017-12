Sfeer Vrederust 'aanzienlijk verbeterd' na oprollen jeugdbende

DEN HAAG - Het gaat een stuk beter in de Haagse wijk Vrederust. In 2014 pakte de politie de harde kern van een grote jeugdbende op. Zo'n 70 jongens pleegden woninginbraken, gebruikten geweld of verziekten de sfeer in de wijk. Bijna 4 jaar later is er veel veranderd. 'De sfeer in de wijk is aanzienlijk verbeterd,' zegt wijkagent Arno Weijermars.

De jongeren van Vrederust hebben sinds kort hun eigen jeugdhonk aan de Beresteinlaan. 'Na school kom ik hierheen om te voetballen, pingpongen of gamen', zegt Amir. 'Er komen hier jongeren van alle leeftijden, van 8 tot 20 jaar ongeveer,' legt Metin uit. Hij organiseert als 17-jarige voetbaltoernooien, waar de jongere kinderen aan meedoen.

Jongerenwerker Abdel legt uit dat er wel wat tegenover staat. 'We gaan de buurt in om op te ruimen, of organiseren een diner voor de politie in de wijk. De jongeren moeten leren dat ze ergens voor moeten werken. Dat niet alles zomaar komt aanwaaien.'



Criminele jeugdbende

Jarenlang ging het helemaal niet goed in de Haagse wijk Vrederust. Een jeugdbende verziekte de sfeer. 'Er hingen overal jongeren op straat. Die zorgden voor overlast, sommigen ontplooiden zelfs criminele activiteiten,' vertelt Redouan. Hij is al 10 jaar jongerenwerker in de wijken Bouwlust en Vrederust.

In 2014 arresteert de politie twaalf leden van de jeugdbende. Ze krijgen celstraffen tot acht jaar. Instanties zijn wakker geschud en komen in actie. De gemeente legt een aantal gebiedsverboden op en verplicht probleemjongeren te verhuizen naar andere wijken. Jeugdwerk legt contact met alle jongeren in de wijk . Scholen worden ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden en bewoners eten de politie eerder en beter te vinden.



Minder woninginbraken

Volgens wijkagent Arno Weijermars is de in de wijk verbeterd en is het aantal strafbare feiten aanzienlijk afgenomen. 'De daling van het aantal woninginbraken zet zich nog steeds door.' Er is nog een kleine groep jongeren die overlast veroorzaakt in de wijk. 'Maar dat staat niet in verhouding met de overlast die ervaren werd voor de periode van 2014', zegt Weijermars.

Het jeugdhonk op de Beresteinlaan mag overigens maar een jaar blijven staan van de gemeente, daarna moeten de jongeren een andere plek zoeken. Abdel heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente met een oplossing komt. 'Ze zien ook dat het veel beter gaat in de wijk, dat we goed contact hebben met de jeugd en hoe belangrijk dat is. We vinden vast een nieuwe plek.'

