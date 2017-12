Deel dit artikel:











Zoektocht naar twee inbrekers in Den Haag Inbreker met koevoet

DEN HAAG - Aan de Melis Stokelaan in Den Haag is zondagavond een inbraak geweest bij een bedrijf. De politie is op zoek naar twee daders. Beiden zijn donker gekleed. Of de inbrekers ook iets buit hebben gemaakt is niet duidelijk.

Het tweetal heeft de benen genomen, maar beiden zijn een andere kant opgevlucht. Een liep in de richting van een nabijgelegen park, de ander richting het centrum. Een van de twee droeg een rugzak. Burgernet is ingeschakeld en doet op Twitter een oproep om uit te kijken naar de inbrekers.