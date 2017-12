Deel dit artikel:











Gewonde bij woningoverval op Scheveningen Politie doet buurtonderzoek in Neptunusstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Neptunusstraat op Scheveningen is zondagavond een woning overvallen. Daarbij is volgens Regio15 een gewonde gevallen. De politie is op zoek naar drie mannen die te voet zijn gevlucht, waarvan er van één een signalement bekend is. Kort na de overval is Burgernet ingeschakeld.

Een van de verdachten is een getinte man. Hij droeg een rood petje en een spijkerbroek. Verder heeft hij zwart haar en een zwarte baard. Volgens de politie is het drietal met de buit er vandoor. Het slachtoffer is in een ambulance onderzocht, maar maakt het naar omstandigheden redelijk. Hij is naar het politiebureau om aangifte te doen. De politie doet een buurtonderzoek. Wie tips heeft wordt opgeroepen om 112 te bellen, aldus de politie.

LEES OOK: Postbode krijgt knietje van overvaller