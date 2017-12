Politiebureau De Heemstraat beklad: 'Moordenaars’

DEN HAAG - Anarchisten hebben dit weekend politiebureau De Heemstraat in de Schilderswijk beklad. In blauwe letters was te lezen: 'RIP Mitch' en 'Moordenaars'. De graffiti is zondag verwijderd door agenten.

De actie wordt op de website van IndyMedia opgeëist. Onder de anonieme naam 'nn' wordt een korte uitleg gegeven voor de bekladding: 'Omdat de moordende autoritaire klootzakken van de politie elke dag mensen terroriseren. Omdat onze kameraad nog steeds vastzit voor het verspreiden van een flyer.'

Eerder dit weekend was er in Den Haag een demonstratie tegen politiegeweld. Aanleiding hiervoor is de uitspraak in het proces komende donderdag tegen de twee agenten die terechtstaan voor de betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez. Hoewel politiebureau De Heemstraat hier niet bij betrokken was, wordt het door demonstranten wel gezien als het symbool voor politiegeweld.



Demonstratie zonder incidenten

Of de demonstranten verantwoordelijk zijn voor de bekladdingen is niet duidelijk. De nabestaanden die meeliepen namen nadrukkelijk afstand van het gebruik van geweld. De demonstratie verliep zonder incidenten.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de graffiti zondagochtend zo snel mogelijk is weggehaald en dat er een onderzoek is gestart. De bekladding heeft mogelijk te maken met de arrestatie van een activist die zaterdagmorgen flyers aan het uitdelen was op de Hoefkade. De man werd aangehouden vanwege opruiing. Hoewel hij niet vastzat op politiebureau De Heemstraat, houdt de politie er wel rekening mee dat er een verband is met de bekladding.

