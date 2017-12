West Wekker: Sfeer in Vrederust verbeterd en Den Haag zingt

REGIO - Goedemorgen! Heb je goed geslapen? Neem lekker een bak koffie. Wij hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo werd er in Den Haag zondagavond uit volle borst gezongen en is de sfeer in de Haagse wijk Vrederust aanzienlijk beter geworden.

1. Wijkagent: 'Sfeer in Haagse wijk Vrederust aanzienlijk verbeterd'

Het gaat een stuk beter in de Haagse wijk Vrederust. In 2014 pakte de politie de harde kern van een grote jeugdbende op. Zo'n zeventig jongens pleegden woninginbraken, gebruikten geweld of verziekten de sfeer in de wijk. Bijna vier jaar later is er veel veranderd.

2. Den Haag zingt massaal onder leiding van Gregor Bak

De Kerst-Sing-Along in het Atrium van het stadhuis van Den Haag is zondagavond bijzonder succesvol verlopen. Alle stoelen waren bezet. Honderden bezoekers zongen uit volle borst mee met traditionele Nederlandse en Engelse kerstliederen.

3. Demonstratie nabestaanden Mitch Henriquez tegen politiegeweld

Circa honderd nabestaanden en sympathisanten van Mitch Henriquez demonstreerden afgelopen weekend in Den Haag tegen politiegeweld.

4. Feestje voor Lage Zijde na periode van verpaupering

Jarenlang lag de 'Lage Zijde' in Alphen aan den Rijn er verpauperd bij. Maar het gebied aan de oostkant van de Oude Rijn, is zich uit de as aan het herrijzen. Met nieuwbouw en renovatie moet de Lage Zijde een bruisend winkel- en woongebied worden.

5. Overval op woning in Scheveningen

In de Neptunusstraat in Scheveningen is zondagavond een woning overvallen. Daarbij is volgens Regio15 een gewonde gevallen. De politie is op zoek naar drie mannen die te voet zijn gevlucht, waarvan er van één een signalement bekend is. Kort na de overval is Burgernet ingeschakeld.

Het Weer: Opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, de temperatuur loopt op tot zo'n 8 á 9 graden.