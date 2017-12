ZOETERWOUDE - Op de A4 bij Zoeterwoude is maandagochtend een ongeluk gebeurd. Het verkeer van Den Haag richting Amsterdam stond hierdoor flink vast.

Rond 7.00 uur was de vertraging zo'n 50 minuten, aldus de ANWB. Even voor 7.30 uur werd de weg vrijgegeven. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt bij het ongeluk.