Mondriaanjaar bijna ten einde, stadhuis ontdaan van jasje

DEN HAAG - Na bijna een jaar komt er een einde aan de 'grootste' Mondriaan van de wereld. De rode, gele en blauwe vlakken op het stadhuis van Den Haag worden er maandagochtend afgehaald.

Afgelopen jaar stond in het teken van de kunstbeweging De Stijl, die in 2017 honderd jaar geleden werd opgericht. Kunstenaars die zich destijds aansloten bij De Stijl zochten naar een totaal nieuwe kunst die ook de samenleving moest moderniseren. Piet Mondriaan was daarbij het grote voorbeeld.



In Den Haag kregen meerdere beeldbepalende gebouwen daarom dit jaar een 'Mondriaan-look'. Voor het stadhuis zit het er weer op, de stickers worden maandagochtend verwijderd.

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat het Gemeentemuseum en Pathé voor de jaarwisseling hun aankleding verwijderen. Ondernemers is gevraagd om voor de kerst alles weg te halen.

