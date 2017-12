Bewoners zorginstelling Noordwijk geëvacueerd vanwege brand

NOORDWIJK - Bij zorginstelling 's Heeren Loo aan de Druivenhof in Noordwijk heeft maandagochtend een brand gewoed. Omdat er veel rook is vrijgekomen werd het pand ontruimd, meldt de brandweer.

De brand is ontstaan in het washok, op de benedenverdieping van het pand. 'Gelukkig was een aantal bewoners al naar de dagbesteding', vertelt Esther Visser, woordvoerder van 's Heeren Loo. 'Een deel van de mensen is zelfstandig naar buiten gegaan. Een ander deel, zo'n twaalf van de in totaal dertig bewoners, hebben we geëvacueerd. Dat verliep soepel.' De bewoners worden opgevangen in één van de andere panden van 's Heeren Loo.

De brandweer heeft de brand geblust. Daarna wordt het pand geventileerd en gecontroleerd. Het vuur heeft schade veroorzaakt aan het washok, maar hoeveel is nog niet bekend. 'Onze aandacht gaat eerst uit naar de bewoners. Zo'n brand is een ingrijpend iets voor bewoners, maar ook voor het personeel', aldus Visser.



Opvang voor de nacht

Het is nog niet bekend of de bewoners maandag weer naar huis kunnen. 's Heeren Loo kijkt alvast naar vervangende opvang voor de nacht, mocht het nodig zijn.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan, de politie doet onderzoek.