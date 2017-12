Perverse penningmeester Haagse kerk voorlopig vrij

DEN HAAG - Richard B. komt voorlopig op vrije voeten. De Hagenaar wordt ervan verdacht dat hij jonge vrouwen op een extreem gewelddadige manier seksueel heeft misbruikt en mishandeld. B. (45) betaalde voor de seks met geld dat hij als penningmeester van een kerkgenootschap tien jaar lang achteroverdrukte.

De rechtbank in Den Haag heeft maandag toegestemd om zijn voorlopige hechtenis te schorsen. Hij zit al anderhalf jaar vast.

De officier van justitie verzette zich tegen zijn vrijlating, onder meer vanwege de kans op herhaling. Maar de rechtbank vindt dat dit voldoende is ondervangen. B. is vrijwillig aan een behandeling begonnen en werkt goed mee. Er zijn wel tal van voorwaarden. Zo moet hij bij zijn vrouw en zoon verblijven. Die steunen hem, maar hebben het moeilijk, zei B.



Wel SM, maar geen dwang

B. heeft bekend dat hij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag heeft opgelicht. Het gaat om bijna een half miljoen euro. Ook gaf hij toe dat hij sadomasochistische seks heeft gehad met vier vrouwen, maar hij ontkent dat er sprake was van dwang of mishandeling.

De rechtszaak is op 24 januari.

