Deel dit artikel:











Buschauffeurs dreigen met staking Buschauffeur van Arriva (Foto: ANP)

REGIO - Buschauffeurs in het streekvervoer dreigen met acties. Volgens vakbonden CNV en FNV is de werkdruk in de regio te hoog. Ook moet het loon omhoog. Onderhandelingen over een nieuwe cao liggen al weken stil.

De cao geldt voor de circa 13.000 medewerkers van onder meer Connexxion en Arriva. Werkgevers krijgen tot begin januari de tijd om met voorstellen over de brug te komen. Doen ze dat niet dan lijken stakingen in het openbaar vervoer onvermijdelijk. In eerste instantie gaat het om een 24 uursstaking op donderdag 4 januari. 'Staken is voor niemand leuk. Maar zo doorgaan, is onmogelijk. De verantwoordelijkheid voor wel of geen acties in het streekvervoer ligt volledig bij de werkgevers,' aldus FNV.

Plaspauze De bonden pleiten voor een loonsverhoging van gemiddeld 3,5 procent. Dat komt neer op bruto 100 euro per maand per werknemer. Daarnaast zouden tussen ritten door fatsoenlijke pauzes ingelast moeten worden. Het gebeurt volgens de FNV meer dan eens dat chauffeurs vier uur achtereen achter het stuur zitten zonder dat er tijd is voor een toiletbezoek. 'Dat punt wordt door ons niet herkend,' reageert Fred Kagie die namens de busmaatschappijen aan de onderhandelingstafel zit.

'Reizigers worden de dupe' De busmaatschappijen, verenigd in Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), spreken van een voorbarige en weinig verrassende stap van de bonden. De organisatie verwijt de bonden onder meer vroegtijdig uit de onderhandelingen te zijn gestapt. Kagie: 'Het is een beetje overhaast allemaal. We waren nog uitvoerig aan het onderhandelen toen zij halverwege de onderhandelingen hun leden gingen raadplegen,' zegt Kagie. 'Reizigers worden zo erg snel de dupe van iets wat zij niet begrijpen.' Kagie gaat de bonden uitnodigen voor een gesprek. 'Tot nu toe is goed en wel 2,5 keer met elkaar gepraat,' zo zegt hij, 'zij hebben ervoor gekozen om halverwege de wedstrijd weg te lopen. Ik ga graag met de bonden om de tafel. Maar dat betekent niet dat ik zomaar bij het kruisje zal tekenen.'

LEES OOK: Contant betalen binnenkort verleden tijd in Connexxion-bussen