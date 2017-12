Deel dit artikel:











Wethouder Baldewsingh dapper, maar hij zal The Voice nooit winnen Rabin Baldewsingh tijdens de kerst sing along (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Wethouder Rabin Baldewsingh van Den Haag deed zondag eens iets anders in het stadhuis dan anders: zingen. Tijdens de kerst sing-along in het atrium van het stadhuis was de PvdA-wethouder één van de solisten. Fraai gekleed in traditioneel Hindoestaans kostuum liet Baldewsingh horen best aardig te kunnen zingen, al duurde het even voor hij op gang kwam.

De scheidende wethouder zong 'Mary's boy child', een bekend kerstliedje wat voor het eerst werd opgenomen door Harry Belafonte in 1956. Begeleiding kreeg Baldewsingh van acteur, pianist en dirigent Gregor Bak, die hem prees voor zijn lef, en van een koor van 300 mensen die voor de gelegenheid waren samen gekomen. Voor de strenge juryleden van The Voice of Holland zullen de zangkwaliteiten van de wethouder waarschijnlijk niet goed genoeg zijn. Het begin van zijn solo klinkt wat moeizaam, pas met de ondersteuning van het koor komt het goed. De sing-along is opgenomen door Omroep West. Op Eerste Kerstdag wordt een samenvatting van het concert bij ons uitgezonden.