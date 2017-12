Deel dit artikel:











Groep de Mos in verkiezingsprogramma: 'armoede uit de taboesfeer' Richard de Mos van Groep De Mos (foto: ANP)

DEN HAAG - Groep de Mos wil afrekenen met de armoede in Den Haag. Dat blijkt uit de eerste plannen van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. 'Het is belangrijk dat armoede uit de taboesfeer wordt gehaald, want verborgen armoede blijft een hardnekkig probleem,' aldus fractiecoorzitter Richard de Mos.

Eén op de vijf gezinnen met kinderen in Den Haag leeft in armoede, becijferde het CBS in september. 'Onacceptabel,' vindt Groep de Mos. De partij wil daarom een Meldpunt Armoede opzetten; een website en telefoonnummer waar armoede kan worden gemeld. Ook moet er een buddy-systeem komen, waarbij de gemeente bedrijven en minima-gezinnen aan elkaar koppelt, zodat de kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreisje kunnen zonder dat het financiële problemen oplevert. De Mos: 'Het wordt hoog tijd dat we armoede de stad uitjagen.'

Verkiezingsprogramma Hoe de plannen precies in de praktijk worden gebracht is nog niet duidelijk. Binnenkort presenteert de partij haar definitieve verkiezingsprogramma.